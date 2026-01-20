Diyarbakır\'da Çığ Yolu Kapattı

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Sağtepe Mahallesi yoluna çığ düştü. Belediye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Çüngüş ilçesinde Sağtepe Mahallesi yoluna çığ düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle yolda biriken çığ kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
