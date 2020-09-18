Diyarbakır'da devlet övünç madalyası tevcih töreni yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen devlet övünç madalyası tevcih töreni düzenlendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen devlet övünç madalyası tevcih törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tevcih töreninde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Vali Karaloğlu, canından vazgeçip ama asla vatanından vazgeçmeyen bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi. Mehmet Emin Yurdakul'un "Ya gazi ol, ya şehit" şiirinden okuduğu dizelerle vatanperverliğe vurgu yapan, vatan için fedakarlık yapmak gerekirse gaziliğe ve şehadete hiç düşünmeden yürüyeceklerinin altını çizen Vali Karaloğlu yapılan törenle, şehadet mertebesine ulaşan şehitlerin ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına madalya tevcih edileceğini söyledi. Şehitlerin geride bıraktıkları ailelerinin millete emanet olduğunu belirten Vali Karaloğlu, tevcih edilen madalyaların milletin gönlündeki manevi değeri temsil ettiğini belirterek, "Bu madalyaları gördükçe bilelim ki bu topraklar için canından vazgeçenler ve bu topraklar için her zaman fedakarlık yapacak olan kahramanlık yapacak olan bu milletin fertleri vardır ve biz de bu milletin geleceği konusunda herhangi bir endişeye kapılmayalım" dedi.

Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı tarafından tevcih edilen devlet övünç madalyalarını şehitlerin yakınları ve gazilere takdim etti.

7'si şehit yakını 4'ü gazi olmak üzere 11 madalyanın tevcih edildiği törende şehit Birol Öztekin adına kızı Başak Öztekin'e, şehit Cengiz Tekin adına oğlu Burak Tekin'e, şehit Yunus Elaltunterin adına kızı Derin Mira Elaltunterin'e, şehit Abdullah Akdeniz adına oğlu İhsan Yiğit Akdeniz'e, şehit Hatip Çağlar adına kızı Hiranur Çağlar'a, şehit Bilal Dicle adına babası Adnan Dicle'ye, şehit Mehmet Kürşat Yılmaz adına oğlu Ekrem Turab Yılmaz'a ve gaziler Mehmet Terlemez, Murat Demir, Osman Kısakürek ile Zeynel Abidin Aydeniz'e madalya verildi.

Tören günün anlamına istinaden çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - DİYARBAKIR