Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5) - Son Dakika

Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)

22.10.2020 20:03
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5), System.String[]

7 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir Başkanlığı binalarında öğle saat 12.

7 SAAT SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü HDP İl Başkanlığı ile Yenişehir Başkanlığı binalarında öğle saat 12.30'da başlatılan aramalar saat 19.30'da sona erdi.

Polis ekiplerince 7 saat süren arama çalışmalarında HDP binalarında ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel notlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap-dergi-gazete, PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu posterler, tişört, resimler, YPG/PKK terör örgütünün sözde bayrak/flamasının olduğu bez parçalarına el konuldu. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından soruşturma kapsamında haklarında gözaltına kararı çıkarılan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Öte yandan, polis ekipleri HDP il binasında ayrıldıkları sırada evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 'Kahrolsun HDP' sloganları attı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyonu (5) - Son Dakika

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