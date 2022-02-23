Diyarbakır'da kırsal mahallelerde toplu ulaşım için ihale yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 40 kırsal hatta toplu ulaşım hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla toplu taşıma ihalesi yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılan çalışmayla Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Çınar, Dicle, Bismil, Eğil, Ergani, Hani ve Çüngüş ilçelerine bağlı kırsal mahallelere toplu taşıma hizmeti verilmesi için ihale düzenlenecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalede her bir hattın muhammen bedeli KDV hariç yıllık bin lira olarak belirlendi.

Gerçek veya tüzel kişilere 10 yıl süreyle kiralanacak hatların ihalesine teklif verilmek için 1 yıl ve halen Diyarbakır'da ikamet etme şartı aranacak.

3 Mart'ta Ali Emiri Kültür Merkezi'nde her bir hat için ayrı ayrı olmak üzere Belediye Encümenince yapılacak ihaleler, belirlenen günlerde bitmemesi halinde ihaleye, komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte devam edilecek.