Diyarbakır\'da Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da kimliği belirsiz şahıslar, bir iş yerine silahla saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 şahıs, bir iş yerinin önüne geldi. Yanlarında getirdikleri silahları çıkaran saldırganlar, iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR