Diyarbakır\'da Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki tırın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda seyir halindeki tırın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR