Diyarbakır\'da Trafo Yangını

Diyarbakır'da trafonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi 500 Evler mevkiinde meydana geldi. Aşırı yüklenilen trafo, bir anda alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik şirketi yetkilileri de bölgeye yeniden elektrik verilmesini sağladı. - DİYARBAKIR
