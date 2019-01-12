Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Yeşillendirme Çalışması

Diyarbakır'da Yeşillendirme Çalışması

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 2 yılda 4 merkez ilçenin orta refüj, park ve kavşaklarına farklı türlerde toplam 7 milyon 500 bin adet mevsimlik çiçek dikti.

Diyarbakır'da Yeşillendirme Çalışması, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 2 yılda 4 merkez ilçenin orta refüj, park ve kavşaklarına farklı türlerde toplam 7 milyon 500 bin adet mevsimlik çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2017'de farklı türlerde 3 milyon 500 bin mevsimlik yazlık ile kışlık çiçek diken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2018'de ise kentin farklı orta refüj ve kavşaklarına 4 milyon çiçek dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 300 bin metrekare alanda peyzaj çalışması yürüttü. Yeşil Kuşak Projesi, Temapark, Kent Meydanı, Kardeşlik Parkı ve Ahmed Arif Parkı olmak üzere toplam 500 bin metrekare alanda yeni parklar inşa ederek vatandaşların hizmetine açtı.

Kentte vatandaşlara, dinlenme alanları oluşturmak adına 2 yıl içinde yoğun bir çalışma temposu içine giren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Kuşak Projesini tamamlayarak hizmete açtı. Şanlıurfa yolu Yenihal Kavşağı'ndan başlayan Mahabad Bulvarı'na kadar olan 78 bin metrekare alanı kapsayan projede oyun grupları, meydan, yürüyüş yolları, süs havuzları ve oturma bankları yer alıyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 70 bin metrekare üzerine inşa ettiği kent meydanı tamamlandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent meydanı içinde kitap cafe, meydan cafe, mescit, yürüyüş yolları, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, fresh ve kuru havuz bulunuyor. Alana farklı türde binlerce ağaç dikilirken ayrıca park içine müzikli ve ışıklı su oyunları da inşa edildi.


Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekare alana inşa ettiği Temapark'ı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Tasarım olarak kentteki diğer parklara göre farklı konseptte yapılan Temapark'ta tematik bahçeler, çocuklara yönelik eğlence tepeleri ve göletler yer alıyor.


Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla birçok projeye imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar ve çocuklarının kullanabileceği Bağlar ilçesi Bağcılar semtinde 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Engelsiz Yaşam Parkı'nı tamamlayarak hizmete açtı.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı ile Elazığ Caddesi'ni birbirine bağlayan Ahmed Arif Caddesi'nin her iki bölümünde atıl durumda bulunan 50 bin metrekarelik alanı değerlendirerek parka dönüştürdü. Ahmed Arif Parkı adıyla hizmete açılan yeşil alana farklı türde 376 adet ağaç dikildi.

2017-2018 yılları arasında kentin yeşillendirilmesi için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan ve kullanılmayan alanları değerlendirerek vatandaşların hizmetine sundu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde çocuk ve yaşlılar için dinlenme alanları oluşturdu. Çocukların oyun oynayarak, yaşlıların ise dinlenerek zaman geçirebilecekleri Huzur ile Çocuk sokakları tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Doğrultusunda Vatandaşa Ücretsiz Bez Çanta Dağıtılmaya Başlandı Şener Şen, 14 Yıl Sonra Tiyatro Sahnesine Geri Döndü

Taksiciler Hakkında Gelen Şikayetler Üzerine 15 İlde Uygulama Yapan Emniyet, Taksicilere Ceza Yağdırdı YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:28:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Yeşillendirme Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]