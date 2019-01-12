Diyarbakır'da Yeşillendirme Çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, son 2 yılda 4 merkez ilçenin orta refüj, park ve kavşaklarına farklı türlerde toplam 7 milyon 500 bin adet mevsimlik çiçek dikti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2017'de farklı türlerde 3 milyon 500 bin mevsimlik yazlık ile kışlık çiçek diken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2018'de ise kentin farklı orta refüj ve kavşaklarına 4 milyon çiçek dikti.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 300 bin metrekare alanda peyzaj çalışması yürüttü. Yeşil Kuşak Projesi, Temapark, Kent Meydanı, Kardeşlik Parkı ve Ahmed Arif
Parkı olmak üzere toplam 500 bin metrekare alanda yeni parklar inşa ederek vatandaşların hizmetine açtı.
Kentte vatandaşlara, dinlenme alanları oluşturmak adına 2 yıl içinde yoğun bir çalışma temposu içine giren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Kuşak Projesini tamamlayarak hizmete açtı. Şanlıurfa
yolu Yenihal Kavşağı'ndan başlayan Mahabad
Bulvarı'na kadar olan 78 bin metrekare alanı kapsayan projede oyun grupları, meydan, yürüyüş yolları, süs havuzları ve oturma bankları yer alıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla kullanması için Kayapınar
ilçesinde 70 bin metrekare üzerine inşa ettiği kent meydanı tamamlandı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent meydanı içinde kitap cafe, meydan cafe, mescit, yürüyüş yolları, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, fresh ve kuru havuz bulunuyor. Alana farklı türde binlerce ağaç dikilirken ayrıca park içine müzikli ve ışıklı su oyunları da inşa edildi.
Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekare alana inşa ettiği Temapark'ı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı. Tasarım olarak kentteki diğer parklara göre farklı konseptte yapılan Temapark'ta tematik bahçeler, çocuklara yönelik eğlence tepeleri ve göletler yer alıyor.
Engelli vatandaşların sosyal yaşama katılımını sağlamak amacıyla birçok projeye imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar ve çocuklarının kullanabileceği Bağlar
ilçesi Bağcılar
semtinde 2 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Engelsiz Yaşam Parkı'nı tamamlayarak hizmete açtı.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı ile Elazığ
Caddesi'ni birbirine bağlayan Ahmed Arif
Caddesi'nin her iki bölümünde atıl durumda bulunan 50 bin metrekarelik alanı değerlendirerek parka dönüştürdü. Ahmed Arif Parkı adıyla hizmete açılan yeşil alana farklı türde 376 adet ağaç dikildi.
2017-2018 yılları arasında kentin yeşillendirilmesi için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda bulunan ve kullanılmayan alanları değerlendirerek vatandaşların hizmetine sundu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesinde çocuk ve yaşlılar için dinlenme alanları oluşturdu. Çocukların oyun oynayarak, yaşlıların ise dinlenerek zaman geçirebilecekleri Huzur
ile Çocuk sokakları tamamlandı.