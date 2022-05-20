DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı

20.05.2022 14:12

Lice ilçesinde düzenlenecek olan "Diyarbakır Off-Road Festivali" öncesinde araçların tanıtımı yapıldı.

Lice ilçesinde düzenlenecek olan "Diyarbakır Off-Road Festivali" öncesinde araçların tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Diyarbakır Off-Road Festivali" için Giresun'dan gelen aralarında memur, öğretmen, esnaf ve işçilerin kurduğu Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, Dağkapı Meydanı'nda festivalde yer alacak araçları tanıttı.

Meydana getirilen 20 araç vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar da araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Kulüp üyesi Oğuzhan Kır, Giresun'dan yola çıkarak Diyarbakır geldiklerini, ilk kez bu meydanda böyle bir etkinliğin yapılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yarın Lice'de olacaklarını anlatan Kır, ilçede büyük bir etkinlik yapacaklarını belirtti.

Yarın Diyarbakırlıları Lice'ye beklediklerini anlatan Kır, Lice'nin dağlarını ve köylerini gezeceklerini bildirdi.

Kır, şöyle konuştu:

"Huzurlu ve güzel bir memleket. Diyarbakır'ı ilk kez keşfettim. Burası inanılmaz bir yer. Doğası ve tarihi dokusuyla mutlaka keşfedilmesi ve gezilmesi gereken bir yer. Bütün Türkiye'nin Diyarbakır'a gelmesini isterim. Meydanda vatandaşların arasında arazi araçlarını ilk kez görenler vardı. Karadeniz'de dağlar ve yollar çok olduğu için bu araçlar bizde artık hastalık haline geldi. Kulüp olarak bu faaliyetleri fazlasıyla gerçekleştiriyoruz. Yarın Lice'deki kardeşlerimizle beraber olacağız. Huzurlu Lice'de güzel bir etkinlik yapacağız. Herkesi yarışmaya bekliyoruz."

Yarışmada yer alacak olan Yasemin Biber Toker ise Diyarbakır'da çok güzel bir şekilde misafir edildiklerini anlatarak, "Diyarbakır'ın yemekleri çok güzel. Doğal ve kültürel özellikler harika. Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. Buralar çok güvenli, rahat, dolaşılabilir halde. İnsanları çok sıcak. Diyarbakırlıları da Giresun'a bekliyoruz. Yarın için sabırsızlanıyorum. Getirdiğimiz araçlarla gençlerin sporla tanışmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır Off-Road Festivali" kapsamında yarın Lice ilçesinde yarışma düzenlenecek.

DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı
DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı
DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı
DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklara off-road heyecanı yaşattılar Mimar Sinan'ın şaheserine yakışır Selimiye Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı Mimar Sinan'ın şaheserine yakışır Selimiye Meydanı'nda çalışmalar tamamlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:38:16. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement