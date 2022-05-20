DİYARBAKIR - Dağkapı Meydanı'nda off-road araçları tanıtıldı

Lice ilçesinde düzenlenecek olan "Diyarbakır Off-Road Festivali" öncesinde araçların tanıtımı yapıldı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Diyarbakır Off-Road Festivali" için Giresun'dan gelen aralarında memur, öğretmen, esnaf ve işçilerin kurduğu Çotanak Off-Road Kulübü üyeleri, Dağkapı Meydanı'nda festivalde yer alacak araçları tanıttı.

Meydana getirilen 20 araç vatandaşların ilgisini çekerken, bazı vatandaşlar da araçların önünde fotoğraf çektirdi.

Kulüp üyesi Oğuzhan Kır, Giresun'dan yola çıkarak Diyarbakır geldiklerini, ilk kez bu meydanda böyle bir etkinliğin yapılmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yarın Lice'de olacaklarını anlatan Kır, ilçede büyük bir etkinlik yapacaklarını belirtti.

Yarın Diyarbakırlıları Lice'ye beklediklerini anlatan Kır, Lice'nin dağlarını ve köylerini gezeceklerini bildirdi.

Kır, şöyle konuştu:

"Huzurlu ve güzel bir memleket. Diyarbakır'ı ilk kez keşfettim. Burası inanılmaz bir yer. Doğası ve tarihi dokusuyla mutlaka keşfedilmesi ve gezilmesi gereken bir yer. Bütün Türkiye'nin Diyarbakır'a gelmesini isterim. Meydanda vatandaşların arasında arazi araçlarını ilk kez görenler vardı. Karadeniz'de dağlar ve yollar çok olduğu için bu araçlar bizde artık hastalık haline geldi. Kulüp olarak bu faaliyetleri fazlasıyla gerçekleştiriyoruz. Yarın Lice'deki kardeşlerimizle beraber olacağız. Huzurlu Lice'de güzel bir etkinlik yapacağız. Herkesi yarışmaya bekliyoruz."

Yarışmada yer alacak olan Yasemin Biber Toker ise Diyarbakır'da çok güzel bir şekilde misafir edildiklerini anlatarak, "Diyarbakır'ın yemekleri çok güzel. Doğal ve kültürel özellikler harika. Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz. Buralar çok güvenli, rahat, dolaşılabilir halde. İnsanları çok sıcak. Diyarbakırlıları da Giresun'a bekliyoruz. Yarın için sabırsızlanıyorum. Getirdiğimiz araçlarla gençlerin sporla tanışmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır Off-Road Festivali" kapsamında yarın Lice ilçesinde yarışma düzenlenecek.