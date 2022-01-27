DİYARBAKIR - Kırsalda kardan kapanan yolların yüzde 98'i ulaşıma açıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 49 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 996 kırsal mahalleye ulaşımı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde 111 araç ve 190 personelle 24 saat esasına göre yaptığı çalışmada 1047 kırsal mahalleden 996'sına yol açma çalışması yaptı.

Ekipler, 51 kırsal mahalleye ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Dicle'de 4, Çermik'te 2, Hani'de 2, Çüngüş'te 1, Hazro'da 1, Kulp'ta 1 hastanın hastaneye ulaştırılması sağlandı.

Kar yağışının başladığı günden bugüne 259 hastanın hastanelere ulaşması için yollar açıldı.