Dezenformasyon Bülteni Yayımlandı
04.02.2026 12:49
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 196'ncı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 196'ncı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bültende, savunma, güvenlik, toplumsal olaylar ve kamu hizmetlerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. DMM, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek, doğru bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulundu. Bültende ele alınan başlıca iddialar, 'Küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonları sonrası yapayalnız bırakıldığı iddiası', 'YPG'li teröristlerin, kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra İHA'nın rotasını değiştirdiği iddiası', 'Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan gemilerin ticari kaygılarla elden çıkarıldığı iddiası', 'Türk Telekom hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bunun kamu zararına yol açacağı iddiası', 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine maddi yardım yapılacağına' ilişkin bir kararname imzaladığı yönündeki iddialar', 'Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların, Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği iddiası', 'Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası' olarak sıralandı.

DMM, iddiaların tamamının gerçek dışı veya bağlamından koparılarak servis edildiğini belirterek, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı. Bültende ayrıca, dezenformasyonun toplumsal huzur ve kamu düzeni açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekilerek, vatandaşların şüpheli içerikler karşısında dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

