Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı

08.01.2021 09:19

Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr.

Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır anneleri ile ilgili ilk kez bilimsel bir çalışma yaptı.

Yapılan bilimsel çalışma araştırmasında dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkarken, nitel yöntem ve yüz yüze görüşme tekniği ile çalışma yapıldı. Konuyla ilgili olarak İHA'ya açıklamalarda bulunan Palabıyık, "Sosyolojik araştırması için nöbetteki 15 anne ve 5 baba ile görüşüldü. Hikayeleri tek tek dinlendi. Yapılan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Orada hem asker anneleri, hem polis anneleri bir de sivil anneler var. Sivillerin orada olması bir terör olayı yaşandığını ve HDP'nin de Türkiye'de yaşanan bir terör olayına karşı sessiz kaldığını ortaya koyuyor" dedi.

Yapılan araştırmanın, evlat nöbetinin örgütlü hareket olmadığını desteklediğini ifade eden Doç. Dr. Adem Palabıyık, "HDP'nin iddia ettiği "Kürt kadınını biz temsil ediyoruz ve Kürt kadınının demokratikleşmesini biz sağlayabiliriz" iddiası ve tezi çöktü. Bu tez, terör örgütü PKK'nı tezidir ve bu pratikle anlaşılmaktadır ki, HDP, PKK'nın politikalarını uygulayan bir partidir. HDP, Kürt sorunundan ziyade PKK'yı kurtarma ve ayrıcalık sağlama peşindedir. Ayrıca, ilk defa Kürt kavramı üzerinde bir siyasal mücadele içinde olmadan sivil bir mücadele başlatıldı. Bir toplumsal hareket olarak Diyarbakır Anneleri, örgütlü ve birbirini tanıyan insanlardan bir araya gelmedi. Tam tersine, birbirini tanımayan anne ve babalar, ortak bir amaç için Kürt sorunu meselesinde kendilerinin söz hakkı olduğunu söyleyen bir yapıya HDP'ye karşı protesto geliştirdi. Bu protesto, Kürt sorunu ile PKK'nın ayrı konular olmadığını bir kere daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

Palabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneler ve babalar, tamamen sivil bir hareket oldukları için herhangi bir bağlantı içinde değillerdir, ihtiyaçları da sivil otoriterler tarafından karşılanmaktadır. Diyarbakır annelerinin yönlendirildiğine dair iddialar da doğru değildir. Yüz yüze görüştüğüm bütün anne ve babalar, devletten herhangi bir yardım almadıklarını teyit etmişlerdir. Ayrıca, HDP'ye defalarca evlatları ile alakalı görüşme talebinde bulunduklarını ama hiçbir cevap alamadıklarını, Kürt kimliğine sahip olmalarına rağmen PKK karşıtı oldukları için dinlenilmediklerini ifade etmişlerdir. Süreç içinde sayın Cumhurbaşkanına çok güvendiklerini, Cumhurbaşkanının kendilerine bu konuda destek olacağını belirttiklerini ve ancak bu ifade sonrası gönüllerinin huzur bulduğunu dile getirmişlerdir. Çadırdaki babalar ise evlatları ile alakalı olarak PKK'nın kendilerinden para talep ettiğini, para götürmelerine rağmen evlatlarını alamadıklarını görüşmelerde ifade etmişlerdir. Diyarbakır anneleri, Diyarbakır'ın göbeğinde HDP'ye meydan okumuştur. Anneler ile birlikte, devlete karşı güven üst düzeyde sağlanmış, ayrıca anneler ve babalar güven üreten ve sürdüren bir niteliğe de kavuşmuşlardır. Annelik, güveni tesis eden bir statü olarak, Diyarbakır'da HDP'ye karşı inşa edilmiştir. HDP, anneleri kendi geçmişlerinden koparmaya çalışmış, seküler bir yapının parçalarını olmayı teklif etmiş ama anneler ve babalar bunu reddetmiştir. HDP'nin, din ile olan kavgası, bu süreçte de kendini göstermiştir. Anneler ve babalar, dindar oldukları için HDP'liler tarafından dinlenilmediklerini de eklemişlerdir."

Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, araştırma, Kürt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı yargılanma korkusu sardı! Kendisi ve ailesi için özel af çıkaracak Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil olan Hande Soral, güzelliğiyle damga vurdu Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor
Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi Son Dakika! İstanbul'da bir tır metrobüs yoluna girdi, E-5'te trafik kilitlendi         
09:31
Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı Son Dakika! Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 20 yaralı         
08:33
Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış Meteoroloji'den beklenen uyarı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak yağış         
08:14
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor         
07:40
ABD'li senatörün ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi         
07:36
Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı         
00:05
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 09:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei