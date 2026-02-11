Doğa Koleji'nden Başarı - Son Dakika
Doğa Koleji'nden Başarı

11.02.2026 15:01
Doğa Koleji, Lego League turnuvasında öz değerler kategorisinde birincilik ve ikincilik kazandı.

Doğa Koleji, First Lego League Challenge 2022 Sezonu kapsamında Ankara'da düzenlenen yerel turnuvada ortaokul takımlarıyla "öz değerler" kategorisinde birincilik ve ikincilik elde etti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, turnuvada Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü Nature of Archeology Ortaokul Takımı "Öz Değerler Birincilik Ödülü"nün sahibi olurken, Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü Ortaokul NEO ROBOTICS Takımı ise "Öz Değerler İkincilik Ödülü"nü kazandı.

Eryaman Kampüsü Ortaokul Takımı, yarışmaya "Nature of Archeology" adıyla katılarak "Arkeobot" projesini geliştirdi. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, arkeolojik kazılarda karşılaşılan toprak eleme ve taşıma süreçlerine yönelik teknoloji temelli çözüm sundu. Üç katmanlı elek sistemiyle toprağı otomatik olarak eleyebilen, biriktirme haznesi sayesinde kontrollü depolama yapabilen ve uzaktan kumandayla istenilen alana hareket edebilen Arkeobot, kazı süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü Ortaokul NEO ROBOTICS Takımı ise tamamı 6. sınıf öğrencilerinden oluşan ekibiyle "Akıllı Arkeoloji Kiti" adlı projeyi hazırladı. "UNEARTHED - Arkeologlar ve Yaşadıkları Zorluklar" teması kapsamında yapılan saha görüşmeleri sonucunda, arkeologların buluntuları belgelemek konusunda yaşadığı zorluklar tespit edildi. Geliştirilen kit sayesinde kazı alanında bulunan buluntular 3 boyutlu taranıp modellenirken, buluntunun çıktığı toprak katmanı bilgisiyle dijital ortamda belge haline getiriliyor. Hazırlanan belgeler dosya olarak kaydedilip, kısa sürede çıktıya dönüştürülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, elde edilen başarıların öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle değil, takım çalışması, problem çözme, empati ve üretkenlik gibi öz değerlerle yetiştiğinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

