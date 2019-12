Doğanşehir İlçe Müftülüğü sohbet programları düzenleniyor - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde müftülük tarafından sohbet programları düzenleniyor.

Doğanşehir İlçe Müftülüğü personeli, mahallelerdeki çeşitli yerlerde halkla buluşma etkinlikleri yaparak sohbet ediyor.

Doğanşehir İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez, yaptığı açıklamada, programları düzenlenme amaçlarının vatandaşların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla İslam dininin ve medeniyetinin güzelliklerini konuşarak istişarede bulunduklarını aktaran Sönmez, gelen soruları da yanıtladıklarını belirtti.

Düzenlenen programlarla vatandaşlar arasında kaynaşmayı da sağladıklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Müftülük Hizmet Binamızın toplantı salonununda her hafta Çarşamba akşamları vatandaşlarımıza yönelik olarak tefsir dersi programı düzenliyoruz. Yine Müftülük Hizmet binamızın toplantı salonunda her hafta Cumartesi günleri gençlik koordinatörlüğü tarafından seminer, sohbet ve genç kardeşlerimizle sabah namazı buluşmaları etkinliği düzenlemekteyiz. Her camimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 'Gençliğe Değer Projesi' çerçevesinde en az 10 gençle ilgilenilmesi ve milli manevi değerleri özümsemiş yararlı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla din görevlilerimiz tarafından cami dersleri, akşam Kur'an kursları ve temel dini bilgiler dersleri periyodik olarak verilmektedir"