Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

24.02.2026 10:18  Güncelleme: 10:21
Doğu bölgesinden bir damatla evlenen İzmirli kadın, gelin çıkarma töreninde damadın babasının gerçekleştirdiği kültürel adedi görünce büyük bir şok yaşadı. Çevredekiler tarafından kayda alınan o anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Doğulu bir damatla evlenen İzmirli kadın, gelin çıkarma töreninde karşılaştığı kültürel adet karşısında şaşkınlık yaşadı. Törende damadın babasının gelini evden çıkarması sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ŞAŞKINLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, genç kadının gelin çıkarma sırasında yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. Farklı yörelere ait geleneklerin uygulanması, sosyal medyada tartışma başlattı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Videonun altına "Gelini evden kayınpeder mi çıkarıyor anlamadım ben?", "Aynı şehrin farklı ilçesinde bile adetler değişiyor, sen bir de bölge değiştirmişsin", "Ne bu böyle?" ve "Önceden söylesenize kıza, niye sürprize bırakıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

