Doktor Berş'in Ailesi Adalet Arıyor

İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı Doktor Adnan el-Berş'in ailesi, çocuklarının ellerinde taşıdığı babalarının fotoğrafıyla İsrail'in ihlallerine karşı adalet arayışını sürdürüyor.

Gazze şehrinin batısındaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler için eylem yapıldı.

Eyleme Berş'in eşi Yasemin el-Berş ile iki çocuğu katıldı. Babalarının fotoğrafını taşıyan çocuklar ile anneleri, Doktor Berş'in cenazesinin teslim edilmesini ve alıkonulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerinin durdurulmasını istedi.

Doktor Berş'in eşi Yasemin el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla birlikte eşimin naaşını kimsesizler mezarlığından alabilmek için ICRC binasının önüne geldim." dedi.

Uluslararası kuruluşlara, İsrail hapishanelerinde tutulan Adnan el-Berş ve diğer Filistinlilerin serbest bırakılması için daha önce de çağrıda bulunduğunu söyleyen Berş, taleplerinin karşılıksız kaldığını ifade etti.

"Canlı canlı gömülüyorlar"

Berş, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler için idam cezası öngören yasa tasarısına tepki göstererek, "Bu yasa, gençliklerini İsrail hapishanelerinde feda eden esirlere karşı adaletsiz ve zalimcedir. Bu hapishaneler mezarlıklara benziyor, sanki oraya canlı canlı gömülüyorlar." şeklinde konuştu.

Uluslararası adalet kuruluşlarını harekete geçmeye çağıran acılı Yasemin el-Berş, hapishanelerde tutulan Filistinlilerin haklarının korunması ve hukuk dışı uygulamaların bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

Eylemde söz alan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) yöneticilerinden İssam Ebu Dakka ise yasa tasarısını "ırkçı ve keyfi" olarak nitelendirdi.

Ebu Dakka, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler hakkındaki yasa tasarısının esirlerin iradesini kırmak amacıyla yürütülen işkence ve aç bırakma politikalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Yurt dışında eğitim gören Berş, Gazze'de hizmet veriyordu

Ürdün Üniversitesinden 2009'da mezun olan Berş, kompleks kırık cerrahisi alanında İngiltere'den burs aldı.

Mezun olduktan sonra yurt dışındaki hastanelerde çalışmayı reddeden Berş, vatanına dönerek, savaşların gölgesinde Gazze Şeridi'nde sağlık sektörünün geliştirilmesi için hizmet verdi.

Son İsrail saldırılarında da korkusuzca insan üstü çaba sarf eden Berş, alıkonulduğu süre boyunca işkence ve şiddete maruz kaldı. Berş, 19 Nisan'da hayatını kaybedene kadar birden fazla İsrail hapishanesine nakledildi.

İsrail işgali altında zorlu koşullarla karşı karşıya kalan Berş, insanlığın ve vicdanların sesi olarak ardında ölümsüz bir miras bıraktı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından alıkonulan 2 Filistinlinin, tutuldukları hapishanede ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 binden fazla kişinin yaralandığı, sivil altyapının yüzde 90'ının yok edildiği ve Birleşmiş Milletlere göre yeniden imar maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu belirtiliyor.