Dolandırıcı Niyazi G. Sokakta Yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Niyazi G.'yi Cerrah Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Gözaltına alınan Niyazi G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
