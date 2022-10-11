Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı - Son Dakika
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Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı

11.10.2022 09:22

Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini sağlayamayan otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini sağlayamayan otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında tali yoldan çıkan otomobil, yolda ilerleyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sorası çevredeki vatandaşlar olay yerine yardım için koşarken otomobilin direksiyon hakimiyetini sağlayamayıp dönüş yapamadığı için güzergahta ilerleyen motosiklete çarptığı görüldü.

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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı - Son Dakika
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