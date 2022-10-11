Kaza sorası çevredeki vatandaşlar olay yerine yardım için koşarken otomobilin direksiyon hakimiyetini sağlayamayıp dönüş yapamadığı için güzergahta ilerleyen motosiklete çarptığı görüldü.

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dönüş yapamayan otomobil motosiklete böyle çarptı - Son Dakika

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