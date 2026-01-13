Dörtyol'da Kaçakçılık Operasyonu: Bir Tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği, 9 şarjör, 4 namlu, silah gövdesi, 142 fişek ile silah yapımında kullanılan 31 malzeme ele geçirilen adresteki A.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
