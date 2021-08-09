Üye Girişi
Dostluğun afişini sen tasarla - Son Dakika

Dostluğun afişini sen tasarla

09.08.2021 10:14
Dostluğun afişini sen tasarla, System.String[]

Bu yıl 1-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde, genç tasarımcıların dünyasından dostluğu görmek adına afiş tasarım yarışması düzenlenecek.

Bu yıl 1-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde, genç tasarımcıların dünyasından dostluğu görmek adına afiş tasarım yarışması düzenlenecek.

Yarışmaya Son Başvuru: 15 Eylül 2021

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film'in organize ettiği ve bu yıl Türk Kızılay'ı çatısı altında düzenlenecek olan Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da afiş tasarım yarışması düzenlenecek. Sinemanın birleştirici gücünden hareketle düzenlenen bu yarışmaya; katılımcılar bir veya birden fazla tasarımla 15 Eylül 'e kadar başvuru yapılabilecek.

Gençler Sinema Adına Bir Dostluk Köprüsü Tasarlayacak

25 yaş altı tüm gençlere açık olan ve gençlerin gözünden dostluğun festival afişine uyarlanacağı yarışmanın bu yıl ikincisi düzenleniyor. Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali bu yarışmayı, gençlerin yaşadığımız çağda dostluğu görsel formatta zenginleştirmeleri, birlik ve beraberliği anlatan afişler tasarlamaları ve sinema ile dostluk köprüsü kurmaları amacıyla düzenliyor. Dostluğa özel tasarım istenilen yarışmada, daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve bir yerde sergilenmemiş özgün eserler olması şartı aranıyor.

Yarışmanın Jürisi Tasarımları Bekliyor

Geçen yıl başlayan ve genç tasarımcılar tarafından ilgiyle karşılanan Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali afiş tasarım yarışmasının Jürisi; geçen yıl yaptığı tasarımla birincilik ödülünün sahibi olan Esin Güler, festival sanat yönetmeni Lütfi Şen ve grafiker Abdüsselam Ferşatoğlu'ndan oluşuyor.

Dostluğu En İyi şekilde Tasarlayana 5.000 TL Ödül

Sinemanın iletişim gücüyle hayal dünyasındaki dostluk kavramını en iyi şekilde afişe dökecek olan genç tasarımcı 5.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

Bu yıl 1-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde, genç tasarımcıların dünyasından dostluğu görmek adına afiş tasarım yarışması düzenlenecek.Kızılay 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde Değerlendirilecek Kısa Filmler

Festivalin Ana Yarışma bölümüne; doğrudan ya da dolaylı bir şekilde dostluk üzerine kurgulanan ve 1 Ocak 2019 sonrasında yapılmış; kurmaca, animasyon ve deneysel türlerde, İngilizce altyazılı, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayan tüm filmler 1 Ekim 2021'e kadar başvurabilecek.

Festivalde bunun yanı sıra yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar da gösterim bölümleri olan Kırk Yıllık Hatır, Panorama ve İnsani Bakış kategorisine başvurabilecek.

Dostluğun afişini sen tasarla

Film Festivali, Kızılay, Aralık, Film, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Dostluğun afişini sen tasarla - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak 10:53 Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak 10:41 İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı 10:37 Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı
Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı 10:26 Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi 10:16 Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak 10:10 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak
Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim 09:47 Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı 08:57 Türk hakeme ölüm tehditleri! Uğur Kobaş, Suudi Arabistanlı sporcunun diskalifiyesini açıkladıktan sonra huzur bulmadı

Son Dakika Haberleri
10:47 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor
10:37 Alperen şov yaptı! Milli basketbolcumuz ilk maçında NBA'i kendine hayran bıraktı
10:26 Temmuz ayında yatırım araçlarından en yüksek getiriyi DİBS sağladı
10:22 Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı
10:16 Türk futbolcular, Fransa Ligi'nin açılış haftasında büyük ses getirdi
10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış
10:09 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak
09:57 Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
09:49 Serkan Balcı'dan ilginç Caner yorumu: İyi birisi ama dilini tutamıyor
09:46 Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim
Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor         
10:57
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi Öfkeli kadın, kendisini dolandıran kişinin aracını paramparça etti! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:40
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı Taliban'dan yeni hamle! Hapishanelerde bulunan suçluları serbest bırakmaya başladı         
10:22
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor         
09:54
Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı Rüzgardan eteği açılan Kibariye, eşinin uyarısıyla beline masa örtüsü bağladı         
09:17
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor         
22:16
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 11:04:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dostluğun afişini sen tasarla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement