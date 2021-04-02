Dövme Sanatçısı Oğuz Doğanay yaptığı gerçekçi insan ve hayvan dövmeleri ile dikkat çekiyor! - Son Dakika

30 yaşında olan dövme sanatçısı Oğuz Doğanay, mezun olduğu Mimarlık Fakültesi'nden sonra kendi gönlündeki sanatı yapmak için harekete geçti ve dövme sanatçısı oldu. Doğanay'ın eserlerinde genel olarak realizmin etkilerini görmekteyiz. Kendi tasarımlarını kişiselleştirerek uygulamayı ve kişiye özel tasarım yapmayı özellikle insanların sevdiklerinin resimlerini gerçekçi şekilde yapmayı seven bir dövme sanatçıdır. "Gerçekçi dövmeler insanların bir parçası gibidir. İnsanlara kendi hikâyelerini dövmeler aracılığıyla anlatmasına yardımcı olmak ve böylece hikayelerinin bir parçası olmak için bu alanı seçmiş."

Hayatınıza anlam kazandıran kişilerin portre resimlerini vücudunuza adeta gerçekmiş gibi yaptırabilirsiniz. Gerçeği ile fark edilmeyecek kadar iyi, gerçeğinden daha canlı. Oldukça iddialı bir cümle olsa da Oğuz Doğanay realistik dövmelerini anlatan kelime canlılıktır. Onun yaptığı portreler gerçeğini aratmayacak kadar parlak ve göz alıcı canlılıkta. Detay çalışması ve işine gösterdiği özenle camiada saygınlık kazanmış durumda. Yaptıracağınız dövme ile sevdiklerinizin resmini vücudunuzda sergileme imkanı buluyorsunuz. Her noktayı her kıvrımı gerçeği ile ayırt edilmeyecek kadar ustaca işlemekte.