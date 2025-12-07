Down Sendromlu Bireyler Kafede Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Down Sendromlu Bireyler Kafede Çalışıyor

07.12.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze'de down sendromlu 3 birey, kafe hizmetiyle sosyal hayata katılıp, öz güven kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan kafede servis elemanı olarak çalışan 3 down sendromlu birey, sosyal yaşama dahil oldu.

Özel gereksinimli bireyleri istihdam etmeyi, hayata tutunmalarını ve sosyal hayatın içinde yer almalaını sağlamayı amaçlayan Gebze Belediyesi, "Güzide İçten Kafe"yi bir yıl önce faaliyete geçirdi.

Servis elemanı eğitimi aldıktan sonra mutfak ve idari kısımda 6 kişinin görev yaptığı kafede çalışmaya başlayan 31 yaşındaki Fırat Karataş, 23 yaşındaki Zelal Uçak ve 24 yaşındaki Burak Karaçam, hem sosyalleşiyor hem de kazanç sağlıyor.

Güler yüzlü hizmet anlayışıyla müşterilerin beğenisini toplayan özel gereksinimli bireyler, çalışmaya başladıktan sonra kişisel gelişim alanında da ilerleme kaydetti.

"Gerçekten böyle bir mekana ihtiyaç varmış"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, özel bireylerin sosyal hayatta yer almasına önem verdiklerini söyledi.

Kafede çalışan down sendromlu bireylerde olumlu değişimler gözlemlendiğini anlatan Büyükgöz, "Hayata tutunma, sosyalleşme, kendilerini ifade etme ya da toplumsal hayatta daha rahat hareket edebilme kabiliyetleri gelişti. Bu anlamda da gerçekten böyle bir mekana ihtiyaç varmış." dedi.

Büyükgöz, tanıştıklarında 3 gencin sosyal ilişkilerinin gelişkin olmadığını, şimdi ise çevreleriyle rahatça iletişim kurabilir hale geldiklerini dile getirerek, bunun da yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"İş ortamında kendisini daha rahat hissediyor"

Down sendromlu Zelal Uçak'ın annesi Galibe Uçak, işe başladıktan sonra çocuğunun öz güveninin arttığını ve iş ortamında kendisini daha rahat hissettiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kızının çalışmaya başlamasıyla sakinleştiğini dile getiren Uçak, "Hayatın içerisinde olmak, bizim için de Zelal için de çok güzel. Sorumluluk alması da çok güzel. Çocukları ayırmamamız lazım. Çocuğun arkasında durmalıyız. Çocuğa nerede katkı sağlayacak bir şey varsa ailelerin de bunu desteklemesi lazım." diye konuştu.

Down sendromlu Fırat Karataş'ın annesi Kerime Karataş da oğlunun içine kapanık olduğunu, işe başladıktan sonra öz güven kazandığını anlattı.

Çalışmanın oğlunun kişisel gelişimine katkı sağladığını belirten Karataş, "Para kazanıyorum diye daha öz güvenli. Kazandığı parayla hayalleri var, onları gerçekleştirmek istiyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza öz güven kattı." ifadelerini kullandı.

Zelal Uçak da sabah kafeye geldiğinde temizlikle işe başladığını, ardından kahve ve çay servisi yaptığını anlatarak, çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fırat Karataş da işini sevdiğini ve mutlu olduğunu ifade ederek, iş arkadaşlarıyla da iyi anlaştığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Bireyler Kafede Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:33:34. #7.11#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Bireyler Kafede Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.