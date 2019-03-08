Down Sendromlular İçin Etkinlik Düzenleyerek Yargılanmaktan Kurtuldu

Adana
'da bir mağaza çalışanını darbederek yaralayan şüpheli, şikayetçiyle uzlaşınca yargılanmaktan kurtuldu.
Kent merkezinde mağazaya alışveriş yapmaya giden Kerem Yağmahan, burada tartıştığı çalışan Ahmet Çiçek
'i darbetti.
Çiçek'in şikayetçi olması üzerine Yağmahan hakkında "basit yaralama" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.
Uzlaştırmacı Halil Çetinkaya
'nın taraflarla yaptığı görüşmede, şikayetçi Çiçek, kimsesiz ya da engelli çocuklara yardım yapılması konusunda uzlaşabileceğini bildirdi.
Şüpheli Yağmahan'ın, 25 down sendromlu çocuğa çalıştığı restoranda yemek ikramı yapabileceğini bildirmesi üzerine taraflar uzlaştı. Böylece Yağmahan, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.
Yemekte buluştular
Özel eğitim kurumunda öğrenim gören 25 down sendromlu öğrenci, uzlaşma kapsamında düzenlenen etkinlikle restorana götürüldü.
Yağmahan ve Çiçek, öğrencilere pilav ve kuru fasulye servisi yaparak çocuklarla ilgilendi.
Ahmet Çiçek, davayı uzatmak istemediği için uzlaştığını belirterek, çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Kerem Yağmahan ise pişmanlığını ifade ederek, uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise yaptığı açıklamada, uzlaştırmanın, toplumsal barışa katkı sağlaması yanında "onarıcı adalet" anlayışının verimli bir uygulaması olduğunu belirtti.
Yurdagül, "Bu yöntemle suç işleyen kişilere kamu otoritesi tarafından ceza yaptırımı uygulaması yerine suçtan zarar gören kişinin adalet duygusunu tatmin edecek uygulamalar devreye girmektedir. Uygulama verimli bir şekilde tamamlandığında, taraflar dostça el sıkışarak, helalleşerek ayrılmakta, yeni uyuşmazlıklar çıkması ve suç işlenmesinin önüne geçilmektedir" ifadelerini kullandı.