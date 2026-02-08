Drift Yapan Sürücülere 175 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Drift Yapan Sürücülere 175 Bin Lira Ceza

08.02.2026 10:51
Burdur'da asker uğurlamasında drift atan üç sürücüye toplam 174 bin 651 lira ceza kesildi.

BURDUR'da, asker uğurlamasında otomobille drift atan üç sürücüye toplam 174 bin 651 lira ceza yazıldı.

Burdur Otogarı'na askerlik görevini yapmak üzere giden arkadaşlarını uğurlamak için gelen 3 sürücü, otogardaki alanda drift attı. Trafik ekipleri, drift atan araçları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek, sürücülerine kişi başı 58 bin 217 lira olmak üzere toplam 174 bin 651 Türk Lirası ceza uyguladı.

Kaynak: DHA

