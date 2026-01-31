DSÖ, Nipah Virüsünü İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

DSÖ, Nipah Virüsünü İzliyor

31.01.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Hindistan'daki Nipah virüsü vakalarını izlerken, riskin düşük olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsüyle ilgili Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izlediğini duyurdu.

DSÖ'de, yüksek tehdit oluşturan patojenler ekibinde teknik sorumlu olarak görev yapan Anais Legand, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Nipah virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 26 Ocak'ta 2 Nipah virüsü vakasının doğrulandığını belirten Legand, bugüne kadar ek vakanın bildirilmediğini söyledi.

Legand, "Bu 2 kişi bir sağlık merkezinde destekleyici bakım alıyor. Semptom gösterdikleri sırada seyahat etmediler." dedi.

Hindistan sağlık yetkililerinin, gelişmiş gözetim, laboratuvar testleri, temas takibi ve risk iletişimi dahil salgın kontrol önlemlerini uyguladığını aktaran Legand, Nipah virüsünün nadir görüldüğünü ancak ciddi bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Legand, "(Nipah virüsü) İlk olarak 1998'de bildirildi ve o zamandan beri Bangladeş, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Singapur'da sınırlı sayıda vaka bildirildi. Virüs genellikle enfekte meyve yarasalarından ve domuz gibi diğer hayvanlardan insanlara doğrudan temas yoluyla veya çiğ hurma özü gibi kontamine meyve veya gıda ürünlerinin tüketimi yoluyla bulaşıyordu. Belirli koşullar altında insanlar arasında da doğrudan bulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün durumun risk değerlendirmesini yapmak üzere Hindistan sağlık yetkilileriyle temas halinde olduğunu kaydeden Legand, gerektiğinde teknik destek sağlayacaklarını da bildirdi.

DSÖ, Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izliyor

Legand, "Mevcut bilgilere dayanarak, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde risk düşük olarak değerlendiriliyor. DSÖ, Hindistan ve diğer ülkelerdeki durumu yakından izlemeye, riski düzenli olarak değerlendirmeye ve zamanında tespit, müdahale ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamak için gerektiğinde yerel sağlık yetkililerine teknik destek sağlamaya devam edecek." bilgisini paylaştı.

Virüsün önceki salgınlardan daha patojenik olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğuna işaret eden Legand, virüs çoğaldığında bazen genetik dizilimini değiştirdiğini, DSÖ'nün potansiyel mutasyonları değerlendirmek için Hindistan'ın dizilimi yayınlamasını beklediğini ifade etti.

Legand, "Şu an için DSÖ'yü endişelendirecek spesifik bir kanıt bulunmuyor." dedi.

Bazı ülkelerin Hindistan'ın belirli eyaletlerinden gelen yolcuların girişlerinde sınır taramasını güçlendirmeye karar verdiğine değinen Legand, hastalığı kontrol etmenin en etkili yolunun hastalara iyi bakım sağlamayı, temaslıları yakından izlemeyi ve halkı enfekte olmaktan nasıl korunabilecekleri ve semptom gösterdiklerinde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeyi içeren yerel bir müdahale olduğunu vurguladı.

Legand, "Virüsün ortalama kuluçka süresi 3 ila 14 gün. Hastalığın ölüm oranının ise yüzde 40 ile 75 arasında olduğu tahmin ediliyor." diye konuştu.

Hindistan'da virüsün kaynağına ilişkin araştırmaların DSÖ'nün desteğiyle devam ettiğini kaydeden Legand, yılın bu zamanında vakaların görülmesinin olağan dışı olmadığını da söyledi.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor.

Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Nipah Virüsü, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, Nipah Virüsünü İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak

23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 00:43:09. #7.11#
SON DAKİKA: DSÖ, Nipah Virüsünü İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.