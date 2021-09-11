Üye Girişi
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez - Son Dakika

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez

11.09.2021 10:25
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez, System.String[]

DÜNYA Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, aşılamanın virüsü kontrol etmek ve pandemiyi durdurmak için en önemli silah olduğunu vurguladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, aşılamanın virüsü kontrol etmek ve pandemiyi durdurmak için en önemli silah olduğunu vurguladı.  Aşılanmayla okul ile iş yerlerinin açık kalmaya devam edebileceğini ve normale dönüşün sağlanabileceğini söyleyen Dr. Berdyklychev, rahatlamak için henüz erken olduğunu kaydetti. Salgının ne zaman biteceğini kimsenin halen kesin olarak halen söyleyemeyeceğini belirten Dr. Berdyklychev, "Çünkü yeni vakalar görmeye devam ediyoruz. Bu biraz da hem hükümet düzeyinde, hem de bireysel düzeyde alınan önlemlere bağlı olacak. En olumlu gelişme Pazartesi günü itibariyle okulların açılması oldu. Hem DSÖ hem de UNICEF bu kararı destekliyor" ifadesini kullandı.

Okulların yüzyüze eğitime başlamasıyla beraber normalleşmeye bir adım daha yaklaşan Türkiye'de aşılanmada hızlı bir yol kat edilse de yeterli toplumsal bağışıklık için henüz istenen oranlara ulaşılamadı. Okulların açılmasının çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, aşılamanın, sosyal önlemlerle birlikte virüsü kontrol etmek ve pandemiyi durdurmak için bu aşamada elimizdeki en önemli silah olduğunu vurguladı. Ancak aşılanma ile okulların ve iş yerlerinin açık kalmaya devam edebileceğini ve normale dönüşün sağlanabileceğini söyleyen Dr. Berdyklychev, rahatlamak için henüz erken olduğunu vurguladı.

"SALGIN NE ZAMAN BİTECEK, ŞU AN KİMSE SÖYLEYEMEZ"

Salgının ne zaman biteceğini kimsenin halen kesin olarak halen söyleyemeyeceğine dikkat çeken Dr. Berdyklychev, "Çünkü yeni vakalar görmeye devam ediyoruz. Bu biraz da hem hükümet düzeyinde, hem de bireysel düzeyde alınan önlemlere bağlı olacak. En olumlu gelişme pazartesi günü itibariyle okulların açılması oldu. Hem DSÖ hem de UNICEF bu kararı destekliyor. Okullar en son kapanan ve ilk açılan yerler olmalı" dedi ve okulların açılması ile beraber daha dikkatli olunması gerektiğini, özellikle temaslı izlemi ve sosyal önlemler konusunun sıkı tutulması gerektiğini belirtti.

"ANCAK AŞILAMA İLE OKULLARIN VE İŞYERLERİNİN AÇIK KALMASI SAĞLANABİLİR"Aşılamanın da bu önlemlerle beraber hızla devam etmesi gerektiğini belirten Dr. Berdyklychev, kimsenin tam kapanma dönemlerini tekrar yaşamak istemediğini ama gerekirse yine bazı önlemlerin alınmak zorunda kalınabileceğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye başından beri aşılama konusunda örnek ülkelerden birisi oldu. Hem iyi kaynak sağlama hem de iyi gruplandırma konusunda. Bildiğiniz gibi öncelikle yaşlılar ve sağlık çalışanlarından başlandı ve şu anda 12 yaşın üzerindeki kronik hastalığa sahip çocuklar da dahil olmak üzere aşılama tüm yaş gruplarında devam ediyor. Bu da hem okulların açık tutulması hem de ekonominin sürdürülmesine yardım edecek."

"KOVİD AŞILARININ ÜCRETLİ YAPILACAĞINI DÜŞÜNEMİYORUM"Pfizer-BioNTech aşısının FDA'dan tam ruhsat almasıyla beraber dünyada ruhsatlandırılan ilk aşı olmasıyla beraber, "Ruhsat alan bir aşının artık ticari bir ürün haline gelebileceği" yönündeki tartışmalara da değinen Dr. Berdyklychev, "Halen pandeminin ortasındayız. Dünya üzerindeki hiçbir ülkenin elimizdeki bu hayat kurtaran aracı paralı hale getireceğini düşünmek benim için çok zor. Global açıdan duruma bakarsak, bazı düşük gelirli ülkelerde aşılanma oranlarının çok az olduğunu görüyoruz. Örneğin, Afrika ülkelerinde nüfusunun yüzde 1'inden daha azı aşılanmış durumda. Bu yüzden DSÖ, işbirliği için Covax adlı bir girişim başlattı. Böylece daha yüksek gelirli ülkeler, daha düşük gelirli ülkelere Covax girişimi üzerinden aşı bağışında bulunabiliyor. Yüksek aşılama oranları, zengin ya da fakir ülke fark etmeksizin, dünyanın her yerinde bu hastalıktan korunmak için tek yol" dedi.

"DSÖ LİSTESİNDE OLAN AŞILARA SEYAHAT ENGELİ DOĞRU DEĞİL"DSÖ'nün etkinlik, güvenlik gibi belli kriterlere dayanarak verdiği Acil Kullanım Onayı alan aşıların sayısı 15'e ulaştı. Bu aşıların sıkı bir süreçten geçirilerek bu onayı alabildiğine işaret eden Dr. Berdyklychev, bazı ülkelerin DSÖ Acil Kullanım Listesi'nde bulunduğu halde bazı aşıları seyahatlerde kabul etmemesini DSÖ'nün prensip olarak onaylamadığına da işaret etti.

"DSÖ LİSTESİNDEKİ AŞILAR GÜVENLİ VE ETKİLİ, SEYAHAT İÇİN EŞİT DAVRANILMALI"Dr. Berdyklychev, DSÖ listesinde bulunan tüm aşıların güvenli ve etkili olduğunu söyleyerek "Aşıların amacı, hastaneye yatışları, hastalığın ağırlığını ve ölümleri azaltmak. DSÖ Acil Kullanım Listesinde bulunan tüm aşılar da bu konudaki belirli kriterleri karşıladıkları için bu listenin içindeler. Burada iki farklı konu var, birisi bilimsel kanıtlarla sağlığı daha fazla nasıl koruyabiliriz, hastalığın ağırlığını nasıl azaltabiliriz konusu. İkincisi de tabii ki seyahat. Hangi aşıları tanıyacakları konusunda Avrupa Birliği ve DSÖ üye ülkeleri, bağımsız karar verebilirler tabii ki. Ama DSÖ, aşılanmış olmanın seyahat için bir ön gereklilik olmasını önermiyor. DSÖ'nün acil kullanım listesindeki aşılardan biriyle tam doz aşılanmış birine, hangi aşıyı olmuş olursa olsun, (seyahat açısından) eşit davranılması gerekiyor. Çünkü bu aşılar ağır hastalık gelişimine karşı etkili ve güvenli. Ama söylemeliyim ki her ülke, aşı konusunda kendi yetkilerini, kendi kararlarını almak konumunda. Çünkü her ülke kendi ulusal düzenleme kurumunun kriterlerine dayanarak bu kararları alıyor. DSÖ'nün bu kararlara herhangi bir şekilde müdahil olması mümkün değil. Tabii ki aşı onayları için çeşitli uluslararası kurumlarla birlikte çalışıyoruz ama bu konuda karar alıcı mercii ülkelerin kendi kurumları" diye konuştu.

"HERKESE 3. DOZ, KÜRESEL GÜVENLİĞİ ENGELLER"Dünyada halen henüz ilk dozunu dahi olamamış milyarlarca insan varken bazı ülkelerde 'tüm nüfus için' üçüncü dozlara başlanacak olmasını da pandemiye karşı 'küresel güvenlik' açısından olumlu bulmadıklarını vurgulayan Dr. Berdyklychev, "İki doz aşılamadan sonra bağışıklık cevabının ne zaman tam olarak düşeceğine dair bilimsel kanıtlar henüz tam olarak önümüzde değil hala. Bu yüzden DSÖ, önceliklendirme yapılması çağrısında bulunuyor. Bazı ülkelerde aşılanma oranları yüzde 1 bile değil. Yüksek gelirli ülkelerde ise 2 doz aşılamada yüksek oranlara ulaşıldı, şimdi 3. doza başlamayı görüşme halindeler. Burada küresel açıdan sağlık güvenliğine bakmamız gerekiyor. Çünkü herkes aşılanmadıktan sonra, virüs ortadan kalkmayacak ve güvenlik tehdidi devam edecek" dedi.

"RİSKLİ GRUPLAR DIŞINDAKİLERE 3. DOZA ERTELEME YAPILMALI"DSÖ Genel Merkezi'nin 3. doz konusundaki moratoryum (erteleme) çağrısına da değinen Dr. Berdyklychev "3. dozlara eylül ayına kadar bir moratoryum uygulanması konusunda DSÖ'den çağrı yapıldı. Böylece eylül ayı itibariyle dünya genelinde yüzde 10 aşılama oranına ulaşılması hedefleniyor. 2022'nin ortalarına doğru da küresel çapta yüzde 70 aşılanma oranlarına ulaşılması hedefleniyor. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge'nin sözlerini yinelemek istiyorum burada. 3. doz halihazırda, sağlıklı olan insanlar için bir ekstra doz olarak kullanılmamalı. Tabii ki, belli bir zaman sonrasında bağışıklık cevap düşecek, antikor düzeyi azalacak ama 3. dozu şu an daha korunmasız, risk grubu nüfusa ayırmalıyız. Bağışıklığı baskılanmış kişiler ya da iki doz aşıdan sonra beklenen immün yanıt oluşmayan risk grubu hastalar, tabii ki bu moratoryumu kararının dışında tutulmalı. Milyarlarca insan ilk dozunu bile alamamış durumda. Öncelikli hedefimiz, birinci ve ikinci dozları tamamlamak olmalı" diyerek sözlerini noktaladı.

DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, COVIRAN Bereket, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı 10:14 Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti 10:09 Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti
Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı 09:49 Ankara'da korkunç kaza! Aydınlatma direğine çarpan otobüs alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum 09:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı 09:19 Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz 09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 00:07 Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:13 Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı
10:12 Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
10:00 TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor
09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti
09:45 Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz
09:18 Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı
09:16 Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi
09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz
Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı         
10:29
Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti         
10:13
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor         
10:00
Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti         
09:56
Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz         
09:45
Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti         
09:27
Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı         
09:18
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır         
19:30
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 10:40:38. #1.12#
SON DAKİKA: DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Berdyklychev: Salgın ne zaman bitecek, şu an kimse söyleyemez - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement