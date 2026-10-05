Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shakira'nın Paris'teki konseri sürpriz bir buluşmaya sahne oldu. Dua Lipa'nın ünlü şarkıcıya eşlik ettiği gecede iki yıldızın performansının yanı sıra aralarındaki belirgin boy farkı da dikkat çekti.
Dünyaca ünlü yıldızlar Dua Lipa ile Shakira, Paris'teki konserde aynı sahneyi paylaştı. İkilinin birlikte görüntülendiği anlarda müzikseverlerin dikkatini çeken ayrıntılardan biri de aralarındaki belirgin boy farkı oldu.
PARİS'TE AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR
Shakira'nın Paris konseri sürpriz bir buluşmaya sahne oldu. Konsere konuk olan Dua Lipa, ünlü şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı.
İki yıldızın yan yana geldiği anlar gecenin dikkat çeken görüntülerinden biri olurken, ikilinin sahnedeki enerjisi de izleyicilerden ilgi gördü.
ARALARINDA 16 CM VAR
Aslen Arnavut olan güzel şarkıcı Dua Lipa 1,74, Latin güzeli Shakira ise 1,57 boyunda.
Sahnede öne çıkan ne: performans mı boy farkı mı?
Sizin düşünceleriniz neler ?