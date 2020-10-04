Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi - Son Dakika

Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi

Vurdumduymaz komşu pes dedirtti

Hırsızları kovalarken ezilme tehlikesi geçiren iş yeri sahibi kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da bir klima atölyesini soymak için gelen şahıslar, sekiz dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı. Bu sırada şahısları gören bir komşu olanları izlemekle yetinirken, dükkan açmak için gelen iş yeri sahibi hırsızlarla karşılaşınca sopa ile kovaladı. Ezilme tehlikesi geçiren adam güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, 29 Eylül günü saat 07: 00 sıralarında Avcılar Cihangir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir klima atölyesini soymak için minibüsle gelen şahıslar, sekiz dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde malzeme alarak kaçmak istediler. Bu sırada servis şoförlüğü yapan komşu, evden çıkıp arabaya bindiği sırada hırsızlara denk geldi. Hırsızları karşısında gören komşu, tepki vermeden soygunu izlemeye başladı. Bu sırada iş yerini açmak için gelen adam, şahısların dükkana girdiğini görerek eline bir sopa alıp kovalamaya başladı.

"İş yeri sahibini ezmeye çalıştılar"

Sopa ile minibüsün camlarını kıran iş yeri sahibi hırsızların peşinden bir süre koştu. Bunu gören şahıslar, iddiaya göre geri geri gelerek iş yeri sahibini ezmeye çalıştılar. Bütün bunlar olurken, servis şoförü komşu ise olan biteni izlemekle yetindi. Hırsızlık zanlıları, izlerini kaybettirirken,polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.