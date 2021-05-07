Dünya Doktorları kimseyi geride bırakmıyor - Son Dakika

10 yılı aşkın süredir savaş nedeniyle sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde çöktüğü Suriye'de Dünya Doktorları Derneği PCR testlerine başladı. Kuzey Batı Suriye'de başlayan testlerde tespit edilen pozitif vakalar Suriye'de faaliyet gösteren hastanelere yönlendiriyor.

Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye'de çatışmalardan etkilenmiş muhtaç ve savunmasız insanlara sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. Dernek, bir yandan bölge insanının sağlık sorunlarına çözüm üretirken, diğer yandan hem pandemiyle mücadelede hem de Covid-19 vakalarının tespiti konularında görevler üstleniyor. Merkezlerinde pandemiden korunma eğitimleri veren DDD, Covid-19 vakalarının tespit edilmesi ve salgının bölgede kontrol altına alınabilmesi için PCR testlerine başladı. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi – ECHO fonlarıyla temin edilen PCR testleri sadece Covid-19 belirtileri gösteren, Covid-19 hastalığına sebep olan virüsü taşıdığından kuşku duyulan kişilere yapılıyor. DDD yaptığı PCR testleri sonucunda pozitif çıkan vakaları, işbirliği içinde olduğu tedaviden sorumlu sağlık birimlerine yönlendiriyor. 3 ayda 20.000 test yapabilme kapasitesi bulunan DDD merkezlerindeki bu rakamın bölgedeki ihtiyaca ve fon desteğine bağlı olarak artması bekleniyor.

Karantina ve tedavi merkezleri devrede

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde yürütülen ''Kuzey Batı Suriye Sağlık Kümeleri Covid-19 pandemisiyle mücadele planı'' kapsamında, bölgede karantina ve gerekli tedavi hizmetini sağlayan 12 hastane ve 36 Covid-19 Toplum Tedavi Merkezi bulunuyor. İhtiyaç olması durumunda bu merkezlerde gerekli karantina işlemleri de uygulanıyor.

Dünyaya aşı çağrısı

DDD, Ocak ayında tüm dünyaya aşı çağrısı yapmıştı. Kıtlık ve çatışmalar gibi nedenlerle yoksul ve evsiz kalan milyonlarca insanın pandemi sürecinde çok daha savunmasız hale geldiği vurgulanan çağrıda, "Birbirleriyle yarışırcasına ön siparişler veren zengin ülkeler buna son vermeliler. Bu aşıların bir kısmını yoksul ülkelerle paylaşmalılar. İnsanların aşılara erişimini sağlamak için bilgi ve kaynak paylaşımı, içinden geçtiğimiz ve bir süre daha devam edecek bu sıkıntılı süreçte çok büyük önem taşıyor" denilmişti.