Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur...
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya kazandı.
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