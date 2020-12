Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, alın terleriyle yerin metrelerce altında ekmek parasını kazanan maden işçileri 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde de mesailerine devam ediyor. Maden işçisi Tolga Kuku, "Unutulmasın ki yerin altından çıkan en önemli cevher, sağ salim çıkan madencidir" dedi.

Zonguldak'ta, 1829 yılında bölgede Uzun Mehmet'in taş kömürünü bulması ve 1848'de ise ilk kömür ocaklarının açılmasıyla başlayan kömür üretimi 172 yıldır devam ediyor. Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzası olan kentte bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) aralık ayı itibariyle 7 bin 900 işçi çalışıyor. Özel maden şirketlerinde çalışan maden işçileriyle birlikte bu sayı 12 binleri buluyor. Maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne de yerin metrelerce altında çalışarak girdi. Ancak kömür kazarak alın terleriyle ekmek parasını kazanan madenciler, yoğun iş temposundan tüm dünyada kutlanan 4 Aralık Madenciler Günü'nü hatırlamakta güçlük çekiyor.

'BİR GÜN DEĞİL HER GÜN ANILMAK İSTİYORUZ'15 yıllık maden işçisi Tolga Kuku (36) tüm meslektaşlarının madenciler gününü kutladığını söyledi. Bugün de yerin metrelerce altında çalıştıklarını ifade eden Kuku, "Herkesin günü kutlu olsun. Şehit olan kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Çalışan arkadaşlarımız da tırnağına zarar gelmeden emekli olsun inşallah. Biz bir gün değil, her gün anılmak istiyoruz. Her gün bize dua edilmesini isteriz. Unutulmasın ki yerin altından çıkan en önemli cevher, sağ salim çıkan madencidir" dedi.

7 yıllık maden işçisi Yusuf Kızıltoprak (28) da tüm maden işçilerinin gününü kutladıklarını söyleyerek, bir gün değil her gün anılmak ve değer görmek istediklerini söyledi.