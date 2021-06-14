Dünyaca ünlü yat firmasında hareketli saatler - Son Dakika

Avrupa'nın en büyük tersanesi olarak nitelendirilen Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki DSV Yatçılık firmasında ortaklar arasında çıkan anlaşmazlık sonrası hareketli saatler yaşandı. İddiaya göre, firma ortaklarından Marmaris Yapı Şirketi, firma ortaklarından Ukraynalı işadamı Valeriy Stepanenkonu'nun odasını çilingir ile açmaya kalkınca kısa süreli arbede yaşandı. Olaya müdahale eden Jandarma ekipleri ortakları güçlükle sakinleştirdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan şirketin kurucu ortağı ve Genel Müdürü Hülya Alizade Kuçeruk, ortakları tarafından şirketin haksız ve hukuksuz bir şekilde ele geçirilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Kuçeruk yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Marmaris Yapı sahipleri ve avukatlarının 8 kişilik bir ekiple şirkete geldiklerini ve şirket ortağı Ukraynalı işadamı Valeriy Stepanenko ve çocuklarının bulunduğu odayı çilingir ile açmaya teşebbüs ettiklerini söyledi. "Ortağımız Marmaris Yapı, yönetim odasındaki güvenlik kameralarını da söktürmek suretiyle yaşananları bir anlamda örtmeye ve oldu bitti ile şirkete çökmeye çalışmaşlardır" diyen Kuçeruk sözlerini şöyle sürdürdü: "DSV Yatçılık olarak başından beri hukuk yolu ile sorunu çözmeye çalıştık ancak karşı taraf yasalara uymadan sahte belgelerle hukuk tanımadan hak elde etmeye çalışıyor. Ancak biz yasal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

"Yatırımlarımızı Türkiye'ye yaptık"

Hülya Alizade Kuçeruk, Türkiye'ye gerçekleştirilen milyon dolarlık yatırımın ortakları tarafından haksız ve kanunsuz şekilde engellenmek istendiğini, ortağının tersane ve marinayı ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Şirketin ortağı Marmaris Yapı'ya kayyım atanması ve sonrasında gelişen olaylar hakkında açıklama yapan Kuçeruk, şirkete 2016 yılında ortak alınan Marmaris Yapı'nın çeşitli hamlelerle şirketi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Marmaris Yapı'nın 2018 yılında kendi bilgisi dışında ve bilahare Şirket'e kayyım tayin etmekte kullanılan bir yeminli mali müşavir raporu düzenletmiş olduğunu, Şirkete kayyım atandığını da öğrendiğini ifade etti.

DSV Yatçılık firması olarak, Marmaris Yapı İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yaklaşık 3 yıldır devam eden anlaşmazlığın içyüzünü kamuoyunun bilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyaçları duyduklarını belirten DVS Yatçılık Firması'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Hülya Alizade Kuçeruk, "Ortak olduğumuz firma şirketimize kayyım atanması için 'Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu' düzenletti. Düzenlenen rapor kayyım atanması kararına gerekçe oluşturdu. Bu gelişmeler sonucunda şirkete 3 kişilik kayyım heyeti atandı. Karara itiraz ettik. Kayyım heyetinin görevi sonlandırıldı ama olaylar bununla bitmedi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, raporda kullanılan kayıtlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın seçtiği üç kişilik bilirkişi heyetinden inceleme istedi. Bilirkişi incelemesinde raporun mevzuata uygun olarak düzenlenmediği, raporda yapılan tespitlerin ve varılan sonuçların 'gerçeğe uygun olmadığı' belirlendi. Yapılan inceleme sonunda Marmaris Yapı şirketinin alacağı olarak gösterilen tutarın gerçek rakamın değerinden fazla bir rakamla gösterildiği ve bu durumun ayrıca 'muhasebe hilesi' niteliğinde olduğu tespit edildi" dedi.

Olayın geçmişi

Yatçılık sektörünün önde gelen isimlerinden DSV, 2005'te Marmaris'e 56 kilometre uzaklıktaki Bozburun Mahallesi'nde Avrupa'nın en büyük tersanelerinden birini kurdu. Bölgeye yat turizmini geliştirecek büyük yatırım yapan yabancı sermayeli şirket 2014 yılında 300 milyon avroya mal olacak 141 metre uzunluğundaki 'Dream Symphony' isimli dünyanın en büyük ahşap yelkenlisi yapmak için kolları sıvadı. Firma 4 yıl önce Ulaştırma Bakanlığı'na taahhüt ettiği tersane ve çekek alanı yatırımlarını tamamlamak amacıyla bölgenin önde gelen inşaat firması Marmaris Yapı İnşaat Turizm Limited şirketi ile sermaye ortaklığı kurdu.

Ortaklık kurdukları firmanın inşaatları gününde teslim etmemesi üzerine anlaşmazlık yaşadıklarını belirten DVS Yatçılık Firması'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Hülya Alizade, "Bunun üzerine ilgili firmaya hisselerini ve kar payını vererek ortaklıktan çekilmesini teklif ettik. Firma bunu kabul etmeyip var olduğunu iddia ettiği alacaklarına karşılık şirket hissesi isteyip DVS yatçılığın çoğunluğuna sahip olmak için dava açtı. Ben şirketin ödül aldığı bir geceye katılmak üzere İtalya'da bulunduğum sırada ilgili firmanın mahkemeye başvurarak şirkete kayyum atanmasını istedi. Mahkeme firmamıza tedbiren 3 kişiden oluşan kayyum atadı. Ancak daha sonra da benim görevime devam etmem yönünde karar verdi" diyerek hukuki sürecin devam ettiğini kendisinin de görevinin başında olduğunu söyledi. DVS Yatçılık Firması'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Hülya Alizade, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu açıklamayı yaptığını belirtti. - MUĞLA