Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect online gerçekleşiyor - Son Dakika

Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect online gerçekleşiyor

20.10.2020 13:15
Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect online gerçekleşiyor, System.String[]

Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect (ITC) Global 19-21 Ekim tarihleri arasında online olarak gerçekleşiyor.

Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect (ITC) Global 19-21 Ekim tarihleri arasında online olarak gerçekleşiyor.

ITC Global'in Türkiye durağı Quick Sigorta sponsorluğunda, Yıldız Teknopark bünyesindeki InsurTech Hub ile birlikte gerçekleşmişti.

10 Eylül'de gerçekleşen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar'ın da juri üyesi olduğu Demoday'de Türkiye'den 10 insurtech yarışmış ve kazananlar ITC Global'ın Türkiye durağına katılma fırsatı yakalamıştı. 16 Eylül'de yine Quick Sigorta sponsorluğunda yapılan ITC Global Türkiye durağında katılımcıların oylarıyla kazanan insurtech ise Lumnion olmuştu.

Sigorta sektöründeki en yeni teknolojilerin, sektöre yön verecek gelişmelerin ve uygulamaların paylaşılacağı zirve 3 gün boyunca 24 saat aralıksız gerçekleşecek. 10 binden fazla katılımcı ve 200'ün üzerinde konuşmacının yer alacağı ITC Global'de katılımcılar arasında birebir networking imkanı da bulunuyor. Zirvede yapay zeka, nesnelerin interneti, müşteri deneyimi, blockchain, data analitiği, hasar yönetimi ve dijital dönüşüm gibi konular panellerde ve salonlarda konuşulacak.

Zirve ile ilgili Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Quick Sigorta olarak Türkiye durağındaki tüm aşamalarına sponsor olduğumuz ve desteklediğimiz ITC Global'e Türkiye'den de yoğun katılım olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bu tarz etkinliklerin ülkemizdeki Insurtechlerin ve yine Türkiye'de geliştirilen teknolojilerin dünyaya tanıtılması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Quick Sigorta Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise Global arenadaki insurtechlerin birbirinden ilginç sunumlarını, sektöre yön verecek yeni teknolojik uygulamaları ve tüm ITC programını Maher Holding Sigorta Grubu adına büyük bir heyecanla takip ettiğini belirtti. - ANKARA

Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect online gerçekleşiyor

Türkiye, Sigorta, Ekim, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect online gerçekleşiyor - Son Dakika Ekonomi

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