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KAHRAMANMARAŞ - "Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 3 ay sürecek - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - "Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 3 ay sürecek

12.01.2022 10:43

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları 3 ay sürecek.

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları 3 ay sürecek.

Görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine 1500 araçlık otopark ve meydan yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, Google'da "Dünyanın en saçma binası" ve "Dünyanın en ucube binası" olarak çıkan yapının yaklaşık 30 yıl önce Özel İdare İş Merkezi olarak inşa edildiğini ancak sürekli tartışma konusu olduğunu belirtti.

Binanın fonksiyonel olmadığını ve diğer yapıların siluetini bozduğunu anlatan Güngör, tarihi dokuyla da uyumlu olmaması gibi nedenlerle hep eleştirildiğine işaret etti.

Yapının dönüştürülmesi, daha fonksiyonel hale getirilmesi veya cephe iyileştirmesi için inceleme başlattıklarını anlatan Güngör, yaptıkları ankette yıkılıp dönüştürülmesi fikrinin öne çıktığını söyledi.

"Tarihi dokumuzla da bütünleşik bir alan"

Güngör, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeleri sonucu 40 dönümlük alan üzerinde daha geniş bir çalışma yapılmasına karar verdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Buradaki hem kamu yapıları hem de özel mülkiyete konu yapılar son deprem yönetmeliğindeki standartları karşılamadığı gibi birçoğu da ekonomik ömrü dolan yapılar. Burası Kahramanmaraş'ın kalbi ve en merkezi yerlerinden birisi. Özellikle Trabzon Caddemize cepheli. Binanın yıkılması, 40 dönümlük alanın dönüştürülmesi ve tarihi dokumuza uygun alanın oluşturulması ile ilgili projemizi başlattık. Burada yaklaşık 60 bin metrekarenin üzerinde yapı var. Yeni projemiz de 40 bin metrekareyi geçmediği gibi aynı zamanda bu meydanda 1500 araçlık otopark da var. Çünkü merkezde en büyük sıkıntılarımızdan biri de otopark sorunu. Bu alan tarihi dokumuzla da bütünleşik bir alan. Hemen yanımızda Kapalı Çarşı, Ulu Cami ve kale ile bütünleşik bir alan. Bu dönüşüm aynı zamanda civardaki yerlere de dönüşüm etkisi yapacak."

Yıkım için bütçe ayırmadıklarını, aksine yüklenici firmadan 6 milyon 600 bin lira alacaklarını ifade eden Güngör, 3 ay içerisinde yıkımın tamamlanmasının ardından alanda hayata geçirilecek projenin şehre çok yakışacağını söylerine ekledi.

Kent sakinleri de memnun

Kahramanmaraşlılar da binanın yıkılacak olmasının memnuniyetini yaşıyor.

İsmail Kazan, 15 yıldır günün yarısını apartmanın önünde geçirdiğini belirterek, kente gelen turistlerin olumsuz eleştirileri karşısında moralinin bozulduğunu söyledi.

Mehmet Fatih Baltutan, yapının yerinin meydan olması halinde daha güzel bir görünüme kavuşacağını düşündüğünü dile getirdi.

İsmet Gedikli de yaklaşık 30 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşadığını aktararak, "Şehir çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Turistler açısından da daha iyi olacaktır. Burası daha kullanışlı hale gelecek, araç ve yaya trafiği rahatlayacak. Her bakımdan daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Demet Kazan ise alana meydan yapılacağı için çocukları adına mutlu olduğunu, artık camı açtığında şehri görebileceğini ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ - Dünyanın en saçma binası nın yıkımı 3 ay sürecek
KAHRAMANMARAŞ - Dünyanın en saçma binası nın yıkımı 3 ay sürecek
KAHRAMANMARAŞ - Dünyanın en saçma binası nın yıkımı 3 ay sürecek

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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Tragger, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 3 ay sürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - "Dünyanın en saçma binası"nın yıkımı 3 ay sürecek - Son Dakika
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