"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Son Dakika

Safranbolu'da yaşayan 24 yaşındaki Rumeysa Gelgi, AA muhabirine, 2014'te "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak bir rekorunun olduğunu hatırlattı.

"GURUR VERİCİ"

"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanını almak için başvuru yaptığını belirten Rumeysa Gelgi, "Tekrardan boyum ölçüldü. Sonunda rekorum onaylandı. Benim için ikinci kez dünya rekortmeni olmak gurur verici." dedi.

BOYU 2 SANTİMETRE UZADI

Gelgi, 2014'te 2 metre 13 santimetre olarak ölçülen boyunun bu kez 2 metre 15 santimetre olarak ölçüldüğünü kaydetti.