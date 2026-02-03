Durov'dan Fransa'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
Durov'dan Fransa'ya Sert Eleştiri

03.02.2026 14:21
Telegram CEO'su Pavel Durov, Fransa'yı sosyal ağlara cezai zulüm yapan tek ülke olarak nitelendirdi.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa'nın özgür bir ülke olmadığını savunarak "Fransa, insanlara bir dereceye kadar özgürlük veren tüm sosyal ağlara cezai açıdan zulmeden dünyadaki tek ülkedir." ifadesini kullandı.

Durov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulundu.

Fransa polisinin, X'in Paris'teki ofisine baskın yaptığına işaret eden Durov, "Fransa, insanlara bir dereceye kadar özgürlük veren tüm sosyal ağlara cezai açıdan zulmeden dünyadaki tek ülkedir. Yanlışınız olmasın: Fransa özgür bir ülke değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Durov, Fransa hükümetine yönelik daha önce de eleştirilerde bulunarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Birliği'ni (AB) "dijital Gulag"a (Zorunlu Çalışma Kampları) çevirerek çevrim içi eleştirileri susturmaya çalıştığını söylemişti.

Kaynak: AA

