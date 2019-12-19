DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İSTEYEN MUAVİN CANINDAN OLDU - Son Dakika

-Trafik polis ile otobüs şoförü konuşması

-Polis ve jandarma ekipleri

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Çekmeköy 'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

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