DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İSTEYEN MUAVİN CANINDAN OLDU - Son Dakika
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DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İSTEYEN MUAVİN CANINDAN OLDU

6 saat önce

Köpeğe çarpan otobüsün muavini düşen plakayı almak isterken arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İSTEYEN MUAVİN CANINDAN OLDU, System.String[]

Köpeğe çarpan otobüsün muavini düşen plakayı almak isterken arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL

Çekmeköy'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.15'de İstanbul seferini yapmak üzere Ankara'dan 41 AAZ 393 plakalı otobüsle ayrılan Bekir Karzan, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde bir köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan Bekir Karzan,  otobüsünü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya'ya İsmail Özen, idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fedakar Karaboya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.  Trafik polisi ve jandarma olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde bir süre incelemeler yaptı. Hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumun Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobili sürücü İsmail Özen'i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü.

"PLAKAYI ALMAK İSTERKEN"

Yolcu otobüsün içerisinde seyahat eden Mustafa Doğan, "Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda köpeğe çarptık. Çarpınca otobüsün plakası yere düştü. Otobüsün muavini plakayı almak isterken başka bir araç da muavine çarptı. Çarpman sürücü az ileride durdu. Kendisi burada biraz şokta herhalde. Otobüsün muavini yaş ise 20-21 yaşlarındaydı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Polis ve jandarma ekipleri

-Hareketsiz şekilde yatan otobüs muavini

-Trafik polisi otobüste inceleme yapması

-Trafik polis ile otobüs şoförü konuşması

-Sağlık ekiplerinden


İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:29 Kaynak: DHA
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