Duyarlı Esnaf Sokak Köpeğini Yorganla Korudu

14.01.2026 21:24
Ereğli'de bir esnaf, kar yağışında üşüyen köpeğe yorgan alarak duyarlılığını gösterdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışında üşüyen sokak köpeğine sahip çıkan esnaf, satın aldığı yorganı üzerine örterek yürekleri ısıttı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bir sokak köpeği, duyarlı bir esnaf tarafından soğuktan korunmak amacıyla dükkana alındı. Esnaf, yorganı satın alarak köpeğin üzerine örttü.

İlçede esnaflık yapan Cüneyt Artar, kar altında titreyen sokak köpeğini fark etmesi üzerine hayvanı dükkanının içine aldı. Soğuktan korunması için satın aldığı bir yorganı köpeğin üzerine örten Artar, hayvanın sıcak bir ortamda dinlenmesini sağladı.

Duyarlı esnaf Cüneyt Artar, yaptığı açıklamada, "Hava şartları gerçekten çok ağır. Dışarıda canlıların bu soğukta dayanması çok zor. Dükkanın önünde köpeğin titrediğini gördüm, içeri aldım. Üzerine satın aldığım yeni bir yorganı örttüm. Sonuçta onlar da can taşıyor. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

Esnafın bu örnek davranışı çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Duyarlı Esnaf Sokak Köpeğini Yorganla Korudu
