Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürdü - Son Dakika
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Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürdü

02.07.2022 09:56

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar 5'inci günde de devam etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için çalışmalar 5'inci günde de devam etti.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları, dere yatağı boyunca ve Melen Çayı'na doğru genişletilerek devam etti.

Ekipler, suyun içinde ve kenarında arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, UMKE ekipleri ve ambulans da bölgede hazır bekletildi.

Öte yandan, kaybolan operatörün kepçeyle suya kapıldığı mevkide bulunan suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.

Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

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Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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