Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı

25.05.2022 14:40
Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı

Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Düzce'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Düzce Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar sürüyor.

Olay

Düzce Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ay önce, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "rüşvet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlarından 2'si infaz koruma memuru 17 şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatılmıştı.

Örgüt elebaşının da aralarında olduğu 16 şüpheli, 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 51 tabanca mermisi, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği mermisi, 7 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 bıçak, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 44 bin 425 lira para ele geçirilmişti.

Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı
Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı Erzincan'da evinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Mayıs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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