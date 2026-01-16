Düzce Valisi Selçuk Aslan\'a Veda Töreni

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Düzce Valiliğinden "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirilen Selçuk Aslan için veda programı düzenlendi.

Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen törende Aslan, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Aslan, 29 ay Düzce'de valilik görevini ifa ettiğini belirterek, "Benim bir hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal ediniz. Allah'a emanet olun." dedi.

Törene katılanlardan bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Çocuklar ise kendi hazırladıkları "Güle Güle Vali Babamız, Bizi Unutmayın" yazılı dövizler tuttu.

Aslan, protokol üyeleri ve vatandaşlarla vedalaşarak alkışlar eşliğinde şehirden ayrıldı.