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Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

24.01.2022 12:52
Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kar yağışının ardından ulaşım sağlanamayan 419 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kar yağışının ardından ulaşım sağlanamayan 419 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce kent merkezi ve ilçelerde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 258 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalarına gece saatlerinden itibaren başlayan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 150 köy yolu ulaşıma açıldı.

Sorumluluk sahasında 49 iş makinesi ve 170 personelle görev yapan ekipler, 108 köy yolunda ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta da ekipler, merkez ilçede 23, Çaycuma'da 47, Gökçebey'de 16, Alaplı'da 25, Devrek'te 70, Kilimli'de 2, Ereğli'de 42 ve Kozlu'da 23 olmak üzere 248 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Karabük'te ise ekipler, Eflani'de 8, Eskipazar'da 10, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 5 ve Yenice 28 olmak üzere 63 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Zonguldak, Karabük, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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