Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, kontrollü olarak veriliyor.
Son Dakika › Güncel › Düziçi'nde Yolcu Otobüsü Devrildi, 3 Yaralı - Son Dakika
