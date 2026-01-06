E-Ticaret ve Lojistikte Türkiye’nin Yükselişi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, e-ticaretin hem Türkiye hem de dünya açısından önemli bir ticaret akış yöntemi olduğunu belirterek, "Türkiye açısından (2025'te) 6 milyar parçaya dayanan bir akış oldu. Bu dikkati çekici bir rakam. Yine baktığımız zaman 600 binin üzerinde Türkiye'de e-ticaretle iştigal eden işletme var." dedi.

Engin, lojistik sektöründe 2025 yılı gelişmeleri ve 2026 yılı öngörülerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın lojistik sektörü açısından güzel bir yıl olduğunu söyledi.

2025 yılının ajandasının ortaya koyduğu düzlemde lojistik sektörünün artık sadece taşımacılık faaliyetinin organize edildiği bir sektörden ibaret olmadığını belirten Engin, bunun ötesinde üretimin, ticaretin ve ekonominin de nabzının tutulduğu, akışının sağlandığı oldukça stratejik önemi haiz bir sektör olarak ön plana çıktığını ifade etti.

Engin, "Hem Türkiye hem de dünya açısından e-ticaret önemli bir ticaret akış yöntemi. Türkiye'de rakamlara baktığımız zaman çok çarpıcı rakamlardan bahsedebiliyoruz. Türkiye açısından (2025'te) 6 milyar parçaya dayanan bir akış oldu. Bu dikkati çekici bir rakam. Yine baktığımız zaman 600 binin üzerinde Türkiye'de e-ticaretle iştigal eden işletme var. Bunların çoğu KOBİ ve bu KOBİ'ler içerisinde de yüzde 50'nin üzerinde hatta yüzde 60'a yakın kadın çalışanın bulunduğu dikkati çekici bir e-ticaret sektöründen bahsediyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl hava kargonun geliştiğine işaret eden Engin, 2026 yılında yine e-ticaretle beraber hava kargonun gelişmeye devam etmesi ve kuvvetli konumunu korumasının öngörüldüğünü dile getirdi.

"Türkiye'nin giderek göze çarpan önemli bir ticaret hacmi var"

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin, Türkiye'nin çevresinden ve içinden geçen ticaret yollarının önemine dikkati çekerek, "Bunların başında tabii ki Orta Koridor geliyor. Bakıldığı zaman Türkiye'nin bu bölgede, bu bölgenin uzantısı olarak Avrupa Birliği (AB) hattında çok stratejik bir konumu var ve bizim değerlendirmelerimizde her zaman şu şekilde biz bunu ortaya koyuyoruz ki Orta Koridor'un en önemli, en stratejik ayağı Türkiye'dir. Bunu her zaman vurguluyoruz ve Türkiye'nin aynı zamanda bu bölgede de artan, giderek göze çarpan önemli bir ticaret hacmi var." ifadelerini kullandı.

Engin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, bu coğrafyada önemli yatırımları var ve yine nice daha başka önemli yatırımlara da talip durumda. Burada tabii yatırımlarla beraber ticaret hacmi de gelişiyor. Türkiye'nin devraldığı ve devralmak istediği yine bazı önemli büyük inşaat projeleri var. Zengezur Koridoru'nun hem bölgesel istikrarın Türkiye lehine gelişmesi hem de bunun lojistik planlamaya etkisi anlamında işlevsel hale gelmesi son derece önemli."

Suriye'deki son gelişmelere değinen Engin, "Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı hem insani hem de fiziksel yatırımlar, Suriye'de iç savaş öncesi Türkiye'nin güçlü konumu ve şimdi artık nispi de olsa istikrarlaşmaya doğru giden Suriye'de Türkiye'nin güçlü bir konum arayışı son derece kritik bir öneme sahip. Siyasi ajandadan baktığımız zaman da 2026 yılında bu damgasını vuracak konulardan biri. Biz de dikkatle inceliyoruz. Bölgesel lojistik planlamaları, Türkiye'nin ticaret akışı, bizim lojistik anlamında da ilgimizi çeken bir konu." görüşünü sarf etti.

Engin, 2026 yılında sektörün beklentilerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bunların bazıları sıcak konular. Geçiş belgeleri, vize alım süreçleri gibi. Sürdürülebilir lojistik konuları yine gündemimizde olacak. Yine sıcak konulardan, operasyonu doğrudan etkileyen konulardan olan sürücü eksikliğinin giderilmesi. Giderek artık göze batan bir noktaya gelen sürücü stokumuzun yaşlanması ile ilgili konular var. Bunlar 2026 yılında, 2025 ve öncesinden gelen bazı karakterize konular. Yine transit kargolar için süreçlerin kolaylaştırılması konusu bizim her zaman önem verdiğimiz ve dikkati çektiğimiz konuların arasında geliyor."