Ebrar Aktaş Davasında Yargılama Devam Ediyor

İzmir'in Menderes ilçesinde 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın, taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Önceki duruşmaya gelmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık firma çalışanı A.H.M. bu duruşmaya da katılmadı.

Hayatını kaybeden Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakim, olay yerinde keşif yapıldığını, hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya eklendiği söyledi. Bilirkişi raporuna göre sanık E.G.'nin asli, sanık M.G.'nin tali kusurunun bulunduğu belirtildi. Diğer sanık A.H.M.'nin olayda kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

Aktaş'ın annesi Songül Lök'ün ise bakımı ve gözetiminde bulunması gereken kızına bakmakta yeterli özeni göstermediği gerekçesiyle teknik yönden tali kusurunun bulunduğu, Aktaş'ın ise kusurunun olmadığı aktarıldı.

Savunma yapan E.G. raporu kabul etmediğini belirterek, "Asansörün denge problemi yoktur, böyle bir sorun olsaydı kaza yaşanmadan önce indirdiğimiz eşyalarda da aynı sorunu yaşardık." dedi.

Aktaş'ın annesi Lök de "Kızım, kahvaltı malzemelerini kolilerken benim bilgim ve rızam dışında aşağıya inmiş. Böyle bir şeyin olacağı aklımızdan bile geçmiyordu. Bu olayda en masum biziz." diye konuştu.

İddia makamı, mütalaasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Sanıklar E.G. ve M.G. tahliyelerini talep etti.

Anne Lök, mütalaaya karşı beyanda bulunurken göz yaşı döktü. Lök, "Burada herkes bir dakikalığına kendini benim yerine koysun. Kızımdan başka kimsem yok. Çalıştım çabaladım, kızımı okutmaya çalıştım. Ben cehennemi yaşıyorum, bunun hiçbir tarifi yok. Buradaki konuşulan hiçbir söze katılmıyorum. Madem sanıklar kızımı dışarda gördüler, neden beni uyarmadılar. Bu durumu kabul etmiyorum, kızım gitti, telafisi yok. Ben kızıma 'git asansörün altında öl' mü diyeceğim?" diye konuştu.

Hakim, sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta, 20 Eylül 2025'te taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, firma çalışanı A.H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.