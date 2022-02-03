Eczacı Umut'tan 13 gündür haber yok - Son Dakika

ANTALYA'da eczacı Umut Gökçen'den haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Gökçen ile en son görüşen A.E.B. hakkında 'hürriyeti tahdit', 'tehdit', 'insan kaçırma' ve 'cinayet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Eczacı Umut Gökçen'den 22 Ocak'tan bu yana haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Ağabeyi Umut Gökçen'in hayatından endişe eden Mehmet İlhan Gökçen, daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek A.B.E. hakkında 'hürriyeti tahdit', 'tehdit', 'insan kaçırma' ve 'cinayet' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde endişelerini dile getiren Mehmet İlhan Gökçen, "Ağabeyim kaybolmadan önce bana yaşadıklarını anlattı. 20 Ocak akşamı 07 MSP 92 plakalı aracı ile seyir halinde iken şüpheli A.B.E. koşarak yandan otomobile çarpmıştır. Ardından kendisini yere atmıştır. Yaralandığını iddia etmesi üzerine ambulans çağrılmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Ancak bu olay nedeni ile vücudunun hiçbir yerinde yaralanma olmamış ve taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'AĞABEYİMDEN PARA İSTEDİ'Şüphelinin daha sonra ağabeyi Umut Gökçen'i cep telefonundan arayarak para talep ettiğini öne süren Mehmet İlhan Gökçen, "Sonrasında ağabeyimi, A.B.E.'nin avukatı olarak tanıtan ve Konya Barosu avukatlarından olduğunu söyleyen bir kişi de aramış, kaza yerini terk ettiği gerekçesiyle hakkında şikayetçi olacaklarını ve tazminat talebinde bulunacaklarını söylemiş. Ağabeyim bunun üzerine A.B.E.'nin evine gidip ihtiyacı olup olmadığını sormuş. Şüpheli ise para istemiştir. Ağabeyim de para vermiştir. Bir süre sonra da A.B.E. eczaneye gelerek 'Senin dükkanını yakarım' dedikten sonra yeniden para talebinde bulunmuştur. Umut Gökçen de bu tehdit üzerine şahsa yine para vermek zorunda kalmıştır. 22 Ocak akşamı saat 20.00'de ağabeyimi telefonla aradım ama cevap vermedi. Aynı gün 22.47, 22.50'de tekrar aradım yine cevap alamadım. 22 Ocak'ı 23 Ocak'a bağlayan gece saat 01.30'da telefon çaldı ama yine cevap veren olmadı. Pazar akşamı saat 21.36'dan sonra da telefon tamamen kapanmıştır. O günden bu yana da ağabeyimden haber alamıyoruz. Aracı ise Lara'da park halinde bulundu" dedi.'ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİ KAYGILARI VAR'

Umut Gökçen'in 13 gündür kayıp olduğunu söyleyen Mehmet İlhan Gökçen'in avukatı Cengizhan Gököz, daha önceden trafik kazası süsü verilmiş bir olay yaşandığını ve bu durumun şüphe uyandırdığını belirtti. A.B.E.'nin, Umut Gökçen'e bir kötülük yapılmış olabileceğinin müvekkilleri tarafından kendisine iletildiğini ifade eden Cengizhan Gököz, "Gökçen ailesinin, bu kişinin Umut Gökçen'i para alabilmek için rehin almış olabileceği veya öldürmüş olabileceği gibi kaygıları var. Ayrıca Umut Gökçen'in psikolojisi itibarıyla intihara meyilli olduğu dile getirildi. Dolayısıyla iki varsayım üzerinde bu soruşturma yürütülüyor. 'Öldürüldü mü, intihar mı etti' şeklinde bir endişe var. Bunun araştırmasını yetkili kurumlarca yapıyoruz. Diliyoruz ki sağ olarak müvekkilimin kardeşi bulunsun" dedi.