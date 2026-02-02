EDAK\'ın Yeni Başkanı Şafak Çekver

Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) yönetim kurulu başkanlığına Şafak Çekver seçildi.

EDAK'tan yapılan açıklamaya göre, derneğin seçimli olağan genel kurul toplantısı dernek binasında gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Ertuğrul Tanrıkulu'nun yürüttüğü genel kurulda geçmiş döneme ait faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Ardından gerçekleştirilen seçimlerde EDAK'ın yeni dönem yönetim kurulu ile denetim ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi. Derneğin yönetim kurulu başkanlığına Şafak Çekver seçildi.

Çekver, seçimin ardından yaptığı konuşmada, yeni dönemde de eğitim, ekipman ve kurumsal yapılanmaya ağırlık verileceğini belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Özcan, genel kurula katıldı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kuruluna katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Tek listenin yer aldığı seçimi kazanan Mahmut Demirkan ve yönetim kurulunu tebrik eden Özcan, üreten, emek veren ve şehrin ekonomisine değer katan esnafla her zaman ortak akıl ve dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.