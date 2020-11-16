AFAD Müdürü Altındal: "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı göz önüne alarak binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmeliyiz" - Son Dakika

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Ali Altındal, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Edirne'ye 80 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, kentteki binaların olası bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Altındal, Edirne İl Genel Meclisi'nin 2021 yılı mali toplantılarına katılarak, kurum çalışmaları ve olası afetlere karşı alınan önlemlerle ilgili sunum yaptı.

Depreme karşı gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Altındal, yaptıkları ölçümlerle risk haritası oluşturulduğunu ifade etti.

Altındal, kent merkezi ve Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyünde belirlenen noktaların ivme değerlerini ölçtüklerini belirterek, "Gülçavuş köyünün ivme değeri 5 üzerinden 0.4 çıktı. Merkezin ivme değeri 0.18 . Görece olarak düşük evet ama burası kuş uçuşu 80 kilometre. Hatırlarsanız İzmir depreminde de Seferihisar noktası ile depremin olduğu yer arasında yine benzeri bir mesafe vardı." dedi.

Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Altındal, şunları kaydetti:

"4. derece deprem bölgesi diye, burada deprem tehlikesi yok diye bunun arkasına saklanıp yapılardaki durumdan kaçamayız. Çünkü İzmir'de de gördük en son örneği, deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı'na 80 kilometre uzaklıkta olduğumuzu göz önüne alarak, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek zorundayız. Bundan kaçamayız. Öncelik binaların sağlam olması. Sağlam binamız var ise o zaman deprem çantasını, barınma ve toplanma alanlarını konuşuruz. O yüzden Edirne'de deprem riski yok diyemeyiz."

Radyasyon riski

Altındal, Edirne'ye kuş uçuşu 300 kilometre mesafede olan aktif iki nükleer santralin yer aldığını ve olası bir afet durumunda radyasyon tehlikesi bulunduğunu dile getirdi.

Santrallerin Bulgaristan ve Romanya'da olduğunu aktaran Altındal, "Çernobil de bizden çok uzaktaydı. Ama ne oldu? Taşınım yoluyla, patlamanın etkilerini ilimiz yaşadı. O günleri hatırlayanlar vardır. Tarım arazilerinin üzerine yağmurların yağdığı zamanlar olmuş. O yüzden bunları da bilmemiz ve buna karşı önlem almamız da gerekmektedir." diye konuştu.