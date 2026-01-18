Edirne'de Dev Uyuşturucu Operasyonu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220,7 kilogram kokain ile 69 kilogram skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne Emniyet Müdürlüğünce "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele" kapsamında operasyon düzenlendiğini belirtti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda bir tırda yapılan aramada 220,7 kilogram kokain ve 69 kilogram skunk ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında "Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Milletimizin bilmesini isterim ki biz uyuşturucuya karşı savaş açtık. Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonda görev alan kamu görevlilerini tebrik etti.