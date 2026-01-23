Edirne\'de Firari Hükümlüler Yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen firari hükümlüler C.K. ve C.F., saklandıkları ormanda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ile C.F.'nin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak istediklerini ve ormanda saklandıklarını belirledi. 2 firari hükümlü, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.K. ve C.F., tutuklandı.